İsrailliler Batı Şeria'da Yıkım Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrailliler Batı Şeria'da Yıkım Faaliyetlerine Devam Ediyor

İsrail ordusu korumasında gasbedilen Batı Şeria'da, Filistinlilere yönelik saldırılar ve yıkım sürüyor.

23.09.2024 00:46
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordu korumasında işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım faaliyetleri yürütüyor, saldırılar düzenliyor, hayvanları zehirliyor.

Tubas Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, gaspçı İsraillilerle birlikte Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'ne (Ağvar) baskın düzenlediğini söyledi.

Beşarat, Berdela köyüne düzenlenen baskında tarım için sera kurulmasının engellendiğini ve Abdullah Bessam Ali Fakha isimli Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

Filistinli yetkili, ordunun bir beton mikseri ile traktöre el koyduğunu ifade etti.

Filistinli bedevilerin haklarını savunan, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat da çok sayıda gaspçı İsraillinin, İsrail ordusunun korumasında Arab Melihat topluluğuna baskın düzenlediğini, şarkı söyleyip dans ettiğini, Talmud ayinleri yaptığını aktardı.

Melihat, İsrail askerlerinin, Filistinlileri zorla yerlerinden etme planlarının parçası olarak bölgede kontrolün sağlanması için gaspçı İsraillilerin baskınına ve kutlama yapmalarına izin verdiğini dile getirdi.

Hayvanların zehirlenmesi

Öte yandan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de Filistinlilerin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Kiryat Arba yerleşimi yakınındaki Filistinlilere ait bir topluluğa saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kiryat Arba yakınlarındaki Har eş-Şeyh bölgesine saldırdı.

Gaspçı İsrailliler, Filistinli Ebu Annan Cabari'ye ait koyunları zehirledi. Zehirlenme sonucu 3 koyun telef oldu.

Hafriyat çalışmaları devam ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinin Um Safa köyünde hafriyat ve arazi genişletme çalışmaları yürütüyor.

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait buldozerler, pazar sabahından itibaren Ramallah'ın kuzeyindeki Um Safa köyündeki Şami Dağı ve Ras Dağı'nda hafriyat çalışmalarına yeniden başladı." dedi.

Sabah, "Hafriyat ve el koyma çalışmaları, yaklaşık iki hafta önce başlamıştı ve hedeflenen bölgenin büyüklüğü köy arazilerinin 500 dönümünü kapsıyor." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "çadır kurdukları bölgeye yaklaşılmasını engellediklerini ve gasbettikleri topraklarda yeni bir yerleşim yeri kurmaya hazırlandıklarını belirten Sabah, İsrail ordusunun da gaspçılara koruma sağlamak için bölgede 24 saat nöbet tuttuğunu kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları 19 Filistinlinin ölümüne, 785'ten fazla kişinin yaralanmasına ve 26 Arap yerleşim yerinin tahliye edilmesine yol açtı.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin topraklarında kurulu yerlerde 720 binden fazla gaspçı İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın olmak üzere 716 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 750 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Batı Şeria'da Yıkım Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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