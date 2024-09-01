İsrailliler, Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösterilere devam etti

Güncel

TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle düzenledikleri, ancak seslerini duyuramadıkları gösterilerine bu hafta da devam etti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.

Bu hafta da İsrail genelinde on binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

Protestoların merkezi, binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan esir aileleri, yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmanın temmuzda hazır olduğunu ancak Netanyahu'nun eklediği yeni maddelerle süreci sabote ettiğini belirtti.

Özellikle, Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği "İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda hakimiyetini sürdürmesi"ne ilişkin maddeye işaret eden İsrailli esir yakınları, İsrail'in kaderinin artık bu koridora bağlı olduğunu, Netanyahu'nun bunu "anlaşmayı tıkamak" için kullandığını kaydetti.

Göstericiler yürüyüş yaptı

İsrailli göstericiler, Savunma Bakanlığının önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı. Begin Caddesi'nden yürüyüşe geçen gruba, polis atlı birliklerle müdahale etti.

Batı Kudüs'te de hükümetin istifa etmesini ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, kentin çeşitli noktalarındaki yol ve kavşakları kapattı. İsrail polisinin bazı noktalarda göstericilere karşı güç kullanması sonucu arbede yaşandı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan, İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen aşılama kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam edeceğinin açıklanmasının ardından Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde aşılama çalışmaları başladı. Uluslararası kuruluşlar, bugün de Han Yunus yakınlarındaki Deyr el-Belah bölgesinde aşılamanın başlayacağını bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kampanyanın başlamasından kısa süre sonra kuzeydeki El-Ehli Baptist Hastanesi çevresini hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

İsrail, cuma günü de Gazze'de tıbbi malzeme taşıyan yardım konvoyunu hedef almış, 5 nakliye çalışanı hayatını kaybetmişti.

ABD'li yardım örgütü öncülüğünde Gazze'de tıbbi malzeme taşıyan konvoya düzenlenen saldırı, BM Gıda Ajansı aracının İsrail saldırısına maruz kalmasından birkaç saat sonra gerçekleşmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakası tespit edildiğini bildirmişti.