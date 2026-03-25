İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırısında 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırısında 2 Filistinli Yaralandı

25.03.2026 14:21
İsrailli güçlerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı, 8 kişiye müdahale edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mesafer Yatta bölgesindeki Filistinlilere yönelik saldırısı sırasında darbedilen ve gazdan etkilenen 8 kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı 2 Filistinlinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı, gazdan etkilenen 6 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mesafer Yatta'da koyun otlatan çobanları darbettiğini ve üzerlerine gaz sıktığını, İsrail güçlerinin de saldırganlara koruma sağladığını aktardı.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre İsrail, Batı Şeria'da 2025 yılında yaklaşık 1400 ev ile tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, fanatik İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun yıllık raporuna göre, yerleşimcilerin 2025 yılı boyunca düzenlediği saldırılar, 197 aileden oluşan ve toplam 1090 kişinin yaşadığı 13 Filistinli bedevi topluluğunun yerinden edilmesine yol açtı.

Komisyon verilerine göre, yerleşimciler geçen şubat ayında Batı Şeria'da 511 saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırısında 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırısında 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
