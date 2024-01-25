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İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Yasalaştı - Son Dakika
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İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığına yapılacak zam oranı yüzde 42,57'den yüzde 49,25'e çıkarılacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Yasalaştı
25.01.2024 - 21:34,
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İŞSİZLİK Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklifle, en düşük emekli maaşının 10 bin lira olması, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığına yapılacak zam oranının yüzde 42,57'den, yüzde 49,25'e çıkarılması yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci bölümünü görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Yapılan görüşmeler sonucunda 12 maddeden oluşan kanun teklifi için oylama yapıldı. Kullanılan 345 oydan 273'i kabul, 69'u ret, 3'ü çekimser oldu ve böylelikle kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanun teklifin göre, kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın durumu' da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den, 450'ye indirildi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 49,25 OLDU

Teklifin kabulüyle, en düşük emekli aylığı ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranı yüzde 42,57'den, yüzde 49,25'e çıkarıldı. SSK ve BAĞKUR emeklisinin zam oranı yüzde önce yüzde 37,57, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla ilave yüzde 5 artış yapılmıştı. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselteceklerini dile getirmişti. Bugün yapılan görüşmeler sırasında AK Parti tarafından bu konuya dair önerge verildi. Verilen önerge, teklifin 7'nci maddesine eklenip kabul edildi. Teklifin tümünün kabulüyle beraber SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış oranı da memur emeklilerinin aylıklarında zam oranı olan yüzde 49,25'e yükseltildi. Böylece emekli aylıklarına yapılan zam eşitlenmiş oldu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Kanun teklifiyle hayata geçirilen bir diğer değişiklik ise asgari ücret desteğinde oldu. İşverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Böylece asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak. Meclis'te kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN, 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Ayrıca Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yasalaşan kanun teklifiyle önemli hususları sağlandığını söyleyerek, "Milletimiz ve bilhassa emekli vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Asgari Ücret, Celal Adan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Yasalaştı - Son Dakika


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