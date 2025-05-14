İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Putin'den müzakerelere katılmasını isteyecek - Son Dakika
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İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Putin'den müzakerelere katılmasını isteyecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "Moskova'ya indiğimde (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşmaya çalışacağım.

14.05.2025 19:51
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, " Moskova'ya indiğimde (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşmaya çalışacağım. Ona 'Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et' dememin bana hiçbir zorluğu yok." dedi.

Çin'in başkenti Pekin'de açıklamalarda bulunan Lula da Silva, mevkidaşı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'da görüşmesi için arabuluculuk yapmaya çalışacağını belirtti.

Lula da Silva, "Moskova'ya indiğimde Putin ile konuşmaya çalışacağım. Ona 'Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et' dememin bana hiçbir zorluğu yok." ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna liderlerinin karşılıklı suçlamalar yerine doğrudan diyalog kurmasının daha faydalı olacağını vurgulayan Lula da Silva, "Böylece daha az insan ölecek, daha az miras yok olacak, daha az çocuk hayatını kaybedecek. Hepimiz savaşın nedenlerini biliyoruz; bu nedenler hakkında ayrıntılara girmeye gerek yok. Beni ilgilendiren, barışa katkı sunmaktır." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve müzakereler

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Putin'den müzakerelere katılmasını isteyecek - Son Dakika

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