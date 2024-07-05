İstanbul Barosu, Avukat Sibel Öncel'e yapılan saldırıyı kınadı

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(İSTANBUL)- İstanbul Barosu, Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı avukat Sibel Öncel'in Üsküdar'da duruşma çıkışı uğradığı saldırıyı kınadı. Baro, "Avukatlık görevinden dolayı meslektaşlarımıza yönelen saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Avukat, vekil veya müdafi olarak takip ettiği işlerde müvekkili ile özdeşleştirilemez. Avukata karşı her türlü saldırı doğrudan yargıya ve yurttaşa saldırıdır. Avukat, yurttaşın sesidir. Bu sesi kesmeye çalışanlara taviz verilemez, verilmemelidir" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı avukat Sibel Öncel'in davalı vekili olduğu bir dosya için bulunduğu Üsküdar'da şüpheli O.O.'nun saldırısına uğraması İstanbul Barosu tarafından kınandı. İstanbul Barosu, şüphelinin yakalanarak savcılığa sevk edildiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Avukatlık görevinden dolayı meslektaşlarımıza yönelen saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Avukat, vekil veya müdafi olarak takip ettiği işlerde müvekkili ile özdeşleştirilemez. Avukata karşı her türlü saldırı doğrudan yargıya ve yurttaşa saldırıdır. Avukat, yurttaşın sesidir. Bu sesi kesmeye çalışanlara taviz verilemez, verilmemelidir" denildi. Mesleki dayanışmanın önemine de vurgu yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

"Avukat tehlikedeyse yurttaş tehlidededir"

"Avukat ancak avukatlık mesleğine ve hukuka saygılı bir devlette ve toplumda mesleğini gereği gibi ifa edebilir. Yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, kişiliğine ve mesleki kimliğine yönelik saldırılara karşı sürekli savunma halinde olan avukatların bu baskıdan ve kuşatmadan kurtuluşu ancak mesleki dayanışma ve omuz omuza mücadele ile mümkün olacaktır. Gelinen noktada avukatlar mesleklerini özgürce ifa edebilmesi mümkün değildir. Avukat tehlikedeyse yurttaş tehlikededir. Avukatların Rolüne Dair Temel Prensiplerin (Havana Kuralları) 18. Maddesinde 'Avukatlar Görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemezler' denilerek bu husus uluslararası belgelerde de güvence altına alınmıştır.

Avukatlar, kanunlar çerçevesinde sadece hukukun yüklediği görevleri gereğini yerine getirmektedir. Avukat, yargı görevi yapar ve yargının kurucu unsurlarındandır. Avukat, kutsal savunma hakkını ve makamını temsil eder. Avukat, dosyanın tarafı değil vatandaşın temsilcisidir; vekildir. Meslektaşımızla dayanışma içinde hukuki süreci takip edeceğimizi, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, şiddetin ve baskının avukatları yıldırmayacağını, avukatların görevlerini yapmaktan geri durdurmayacağını, şiddete teslim olmayacağımızı ve şüphelinin gereken koruma tedbirini ve cezayı alması için süreci sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz"

Tanal'dan da kınama

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da saldırıya tepki gösterdi. Tanal, "Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı avukat meslektaşımız Sibel Öncel'e, İstanbul'da takip ettiği duruşma sonrası adliye önünde yapılan saldırıyı esefle kınıyorum! Maalesef avukatlara yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Avukatlar, yargının ayrılmaz ve tamamlayıcı parçasıdır. Avukatlara yönelik şiddetin son bulması için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.