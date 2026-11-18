İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında Yazıcı'yı ifadeye çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin fon soruşturmasında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yazıcı'nın bugün adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı ifadeye çağrıldı.
Yazıcı'nın bugün adliyeye gelmesi ve ifade vermesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?