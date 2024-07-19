İstanbul'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 6 ilde, birbirleriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yapılan 'kuyu-9' operasyonunda 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 46 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 30 ayrı suç eylemi gerçekleştiren şüphelilerin, tabanca ve uyuşturucu gibi delillere de el konuldu.

19.07.2024 08:19
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İstanbul merkezli 6 ilde, birbirleriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yapılan 'kuyu-9' operasyonunda 47 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 6 ilde Elebaşılığını Abdullah Çapkan (Yurt Dışı Firar) ve Ramazan Taş'ın (Cezaevinde) yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "KUYU-9" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. 46'sı tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

30 AYRI SUÇ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanımını Yapmak, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları olmak üzere 30 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 20 adet ruhsatsız tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

İstanbul\'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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