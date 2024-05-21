İBB, 7 ilçede yenilenen 8 park için toplu açılış programı düzenledi - Son Dakika
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İBB, 7 ilçede yenilenen 8 park için toplu açılış programı düzenledi

İBB, 7 ilçede yenilenen 8 park için toplu açılış programı düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede yenilenen 8 park için 'Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılışı' programı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşil İstanbul projesinin önemine vurgu yaparak, İstanbul'un her noktasını korumak ve halkın kullanımına sunmak amacıyla hareket ettiklerini belirtti. Programda, 8 parkın toplu açılışı gerçekleştirildi.

21.05.2024 13:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 7 ilçede yenilenen 8 park için "Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılışı" programı gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı'nda düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en önemli çabalarının İstanbul'da hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek olduğunu söyledi.

Bu çalışma kapsamında "Yeşil İstanbul" vizyonunun kendileri için önemli olduğunu belirten İmamoğlu, "En baştan beri 'Yeşil İstanbul' tarifini hep yaptık ve geliştirerek devam ettik. Bu konuda uzman tarifleri, akademisyenler, bilim insanları ile ekolojik çevreyi korumak, doğal çevreyi bu yönde geliştirmek, doğallığı büyütmek ve doğal alanları korumak hep önceliğimiz oldu." diye konuştu.

Yeşil İstanbul projesinin insanların nefes alması, sağlıklı bir çevreye kavuşması, sosyalleşebilmesi ve aktif olabilmesini sağladığını dile getiren İmamoğlu, "Kent ormanları ve yaşam vadileriyle İstanbul'un her noktasını korumak ve o alanları halkın kullanımına sunmak amacıyla hareket ettik. Bu anlayışımız, bu dönemin önemli bir karakteri olmuştur. Dere yataklarını, bu yönüyle kullanılmaz halden ve de İSKİ'nin bir faaliyet alanı olarak da özellikle bunu taşıyarak. İSKİ, ilk defa vadilere bu denli büyük yatırımlar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da parktaki yeni düzenlemelerin Zeytinburnu ve İstanbul için hayırlı olmasını dileyerek, İBB Başkanı İmamoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, kurdele kesti.

Programda, Kağıthane Sadabad Mesire Alanı, Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı gölet ve çevre düzenlemesi 3. etabı, Eyüpsultan Şehit Hüseyin Çatalkaş Parkı, Kadıköy Şehit Kadir Yıldırım Parkı, Kartal Adnan Kahveci Parkı, Silivri Değirmenköy Parkı, Beykoz Paşamandıra ve Kılıçlı parklarının toplu açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB, 7 ilçede yenilenen 8 park için toplu açılış programı düzenledi - Son Dakika

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