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İstanbul'da ABD'ye Protesto

İstanbul\'da ABD\'ye Protesto

Sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını destekleyen ABD'yi protesto etti.

04.05.2025 16:48
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve Peygamber Sevdalıları Vakfının öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Öğle namazının ardından İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde toplanan katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğuna yürüdü.

Yürüyüş sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Başkonsolosluk önüne gelen grup üyeleri, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Katılımcılar adına konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 19 aydır "siyonist çetenin" sadece Gazzelileri katletmekte kalmadığını, bütün insanlığı, insanlık vicdanını, adaleti, ahlakı, merhameti imha etmeye çalıştığını söyledi.

İsrail'in bu suçu tek başına işlemediğini dile getiren Kaya, "Dostları var, hamileri var, suç ortakları var ve en başta da ABD denilen emperyalist katiller bütün bu vahşetin suç ortağı olarak önümüze çıkıyor. Siyonistler katlediyor, ABD onlara para yağdırıyor. Siyonistler soykırım suçu işliyor, ABD onlara silah yığıyor. Siyonistlere karşı dünyada gelişen tepkileri Amerika bastırmak için elinden geleni yapıyor. (ABD Başkanı Donald) Trump'la birlikte bu suç ortaklarının daha da pekiştiğini, daha da yoğunlaştığını gördük." diye konuştu.

Kaya, Gazze'nin deprem ve selle değil, "siyonist çetenin" barbarca, vahşice katliamı ve soykırımıyla bu hale geldiğini sözlerine ekledi.

Grup, konsolosluk önünde Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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