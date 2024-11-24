İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti

İstanbul\'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti

İstanbul'da bir kişi ailesinden 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti, 3 kişi yaralandı.

24.11.2024 21:47
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İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti.

Şüpheli B.A. Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ ile anne Necmiye Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.A. daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti.

Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, B.A'nın evli olduğu öğrenilen S.A. ile bu kişinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.

Şüpheli B.A. gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti.

Zanlı B.A. daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ile Cumhuriyet savcılarının olay yerlerindeki incelemelerinin ardından 4 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "B.A. isimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere, 3 kişi de yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüphelinin, daha sonra intihar ederek, yaşamına son verdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Emniyet ekiplerimiz, pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celalliye Mahallesi'nde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen ve aynı aileden olduğu tespit edilen, M.A. isimli şahıs ile N.A. ve B.A. isimli kadın şahısların silahla yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ağır yaralanan B.A. isimli kadın şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştır."

Açıklamada, yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren kişinin B.A. isimli şahıs olduğunun belirlendiği, şahsın annesi, babası ve kız kardeşine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli şahsın, ikamet adresinde işlediği olayın hemen ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaför dükkanına yönelik silahla ateş açtığının belirlendiği ifade edilen açılamada, "Açılan ateş sonucunda, kuaförde çalışan M.S.Ö. isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayda ayrıca, şüpheli şahıs ile evli olduğu öğrenilen S.A. isimli kadın ve kardeşi G.S. yaralanmış olup yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." denildi.

Açıklamada, hastanede tedavi altına alınan G.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği vurgulanarak, olay yerinden kaçan şüphelinin, saat 17.30 sıralarında ise kuzeni olduğu belirlenen Ş.S.B'yi Esenyurt Fatih Mahallesi'nde silahla vurduğu ve şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

B.A'nın, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir araç içerisinde intihar ederek, hayatına son verdiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Araç içerisinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada şahsın 'TCK 191-uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti - Son Dakika

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