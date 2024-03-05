İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi

İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85\'e kadar yükseldi

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, TEM otoyolunda ve Şile yolunda araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda ve Maslak ile Hasdal arasında trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu yüzde 80-90 arasında değişiyor. Ayrıca toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

05.03.2024 18:42
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, yağmurun da etkisiyle yüzde 85'e kadar yükseldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan ile Ümraniye ayrımından başlıyor. Tersi istikamette Çağlayan'dan başlayan yoğunluk ise köprüde normale dönüyor ve Ataşehir'de yeniden artıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu yakasında ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla kent genelindeki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 85 olarak ölçüldü.

Toplu taşıma durak ve araçlarında yolcu yoğunluğu

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

İBB Trafik Yoğunluk Haritası, Anadolu Yakası, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi - Son Dakika

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