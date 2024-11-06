İstanbul'da Alevi Sinema Günleri Başlıyor

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Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Alevi Sinema Günleri", 15-17 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Aleviliği ele alan birçok film, Alevi Bektaşi kültürünü sinema aracılığıyla tanıtmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, Atlas 1948 Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Festival, 15 Kasım'da 1973 Azerbaycan yapımı "Nesimi" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi ile başlayacak.

Yönetmenliğini Remzi Aydın Jöntürk'ün üstlendiği, 1973 yapımı "Pir Sultan Abdal" filmi, 51 yıl aradan sonra yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Fikret Hakan, Tuncer Necmioğlu ve Mine Sun'un başrolleri paylaştığı film, 16 Kasım'da 14.00'te izlenebilecek.

Bilal Babaoğlu'nun yönettiği, Emirhan Kartal, Meltem Miraloğlu, Yeliz Şatıroğlu ve Uğur Aslan'ın rol aldığı "Aşık" filmi de aynı gün 17.00'de gösterilecek.

Müziklerini Fazıl Say'ın yaptığı, Soner Yalçın'ın "Menekşe'den Önce" belgeseli ise 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Çocuklara özel gösterim

Etkinliğin son günü olan 17 Kasım'da 14.00'te "Hünkar Bektaş, Aslan ve Ceylan" adlı çizgi animasyon filmi, çocuk izleyicilerle buluşacak. Alevi Bektaşi Enstitüsünün yapımcılığını üstlendiği film, ilk Alevi Bektaşi çizgi animasyon filmi olma özelliği taşıyor.

Ahmet Ümit'in aynı adlı romanından uyarlanan "Bir Ses Böler Geceyi" filmi de aynı gün 14.30'da gösterilecek. Ersan Arsever'in yönettiği filmde Cem Davran, Merve Dizdar, Ali Sürmeli ve Gün Koper oynuyor.

Berlin'den Horasan'a, oradan Anadolu'ya uzanan bir serüveni anlatan ve Alevi Bektaşi deyişlerinin izini süren, Stephan Talneau'nun yönettiği "Saz" filmi de 17.00'de seyirci karşısına çıkacak.

Festival, "Tahtacı Fatma" filminin 20.00'de gerçekleşecek gösterimi ile sona erecek. Yönetmenliğini Suha Arın'ın gerçekleştirdiği 1979 yapımı belgesel, 1979 Uluslararası Çocuk Yılı vesilesiyle çekildi. Film, Toroslar'da yaşayan 12 yaşındaki bir "tahtacı" kızın zorlu yaşamını, özlemlerini ve bilinçaltındaki korkularını ele alıyor.