İstanbul\'da araç dışında yolcu taşıyan sürücüye 14 bin 719 lira ceza kesildi

Kadıköy'de, otomobilin üstünde ve kaputunda yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 14 bin 719 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de, sosyal medyada "bir otomobilin tavanında ve kaputunda yolcu taşındığına" yönelik görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, Bağdat Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü K.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesini yanında bulundurmamak", "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili kurallara uymamak", "araç dışında yolcu taşımak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 14 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay anı, aracıyla aynı caddede seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.