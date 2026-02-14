İstanbul'da Bahar Bayramı Kutlaması - Son Dakika
İstanbul'da Bahar Bayramı Kutlaması

14.02.2026 09:53
İstanbul'da Çin Yeni Yılı, renkli etkinliklerle kutlandı. Çin kültürü davetlilere tanıtıldı.

İSTANBUL, 14 Şubat (Xinhua) -- İstanbul'da Çin Yeni Yılı, diğer adıyla Bahar Bayramı, kırmızı fenerler, geleneksel müzikler ve Çin mutfağından lezzetlerle kutlandı. 2026 yılı, Çin takvimine göre At Yılı'na denk geliyor.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki etkinlik alanında, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "İçimizi Isıtan Bahar Bayramı, Çin Yeni Yılı Kutlaması" resepsiyonu perşembe akşamı çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Bu yılki kutlamalar, Çin'de yeni yıl döneminde sokakları renklendiren tapınak panayırlarının atmosferini İstanbul'a taşıdı. Yemek stantları, el sanatları ve sahne gösterileriyle canlanan etkinlikler, Bahar Bayramı resepsiyonunu yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma alanına dönüştürdü.

İstanbul'da yaşayan Çinli ve Türk davetliler ile diplomatik misyon temsilcileri de, Çin'deki kutlamalara benzer bir atmosferde At Yılı'nı birlikte karşıladı.

Türkiye Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, Xinhua'ya yaptığı açıklamada etkinliğin davetlilere Çin kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu belirtti. Karslı, etkinlikte sunulan mantı çeşitleri, erişteler, hotpot ve sütlü çay gibi lezzetlerin Çin'de yeni yıl sofralarında yalnızca yemek değil, aynı zamanda bereket ve uzun ömür temennilerinin sembolü olduğunu vurguladı.

Çin Başkonsolosu Wei Xiaodong da açılış konuşmasında, birkaç gün sonra At Yılı'nı karşılayacaklarını belirterek, "At cesareti, birlikteliği ve direnci simgeler. Bu ruhu birlikte yaşatarak 2026'da diplomatik ilişkilerimizin 55. yıl dönümünü bir fırsata dönüştürelim ve Çin-Türkiye dostluğuna yeni bir canlılık katalım" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ise konuşmasında, "Bahar Bayramı olarak bilinen Çin Yeni Yılı, yenilenme, umut, birliktelik ve aile bağlarının güçlendiği özel bir dönemdir. Türkiye ve Çin arasındaki dostluk ve işbirliğinin de bu değerler üzerine inşa edildiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Gece boyunca sahnelenen etkinlikler görsel ve işitsel bir şölene dönüştü. Çin'in Sichuan eyaletinden gelen opera ve kukla gösterileri davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken, Çin'in geleneksel yeni yıl ruhu bu etkinlikle İstanbul'da hayat buldu.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Bahar Bayramı, Gastronomi, Diplomasi, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

