İstanbul'da 'Change' Operasyonu: 24 Gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da 15 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirlemişti.

Yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, "change" olduğu belirlenen 40 araca el konmuştu.