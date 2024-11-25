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İstanbul'da Cinayetlerin Ardından İntihar

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Bahtiyar Aladağ, ailesini ve 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Olaylar peş peşe gerçekleşti.

25.11.2024 14:16
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta bir buçuk saat içinde 4 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi ağır yaraladıktan sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın öncesinde eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bahtiyar Aladağ adlı kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celaliye'de annesi Necmiye, babası Muhammet ve kızkardeşi Buket Aladağ'ı vurdu. Anne ve baba olay yerinde yaşamını yitirken, ağır yaralanan Buket Aladağ hastaneye kaldırıldı.

İkinci saldırı Avcılar'da

Polis ilk saldırının olduğu yerde çalışmalara başlayıp önlemleri artırırken, yarım saat sonra Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bir kuaför dükkanından silah sesleri geldi. Buradaki saldırıda da iş yeri çalışanı Mehmet Salih Özsökük yaşamını yitirdi, bacanağı Gökhan Soylu ağır yaralandı.

Üçüncü saldırı Esenyurt'ta

Yaklaşık yarım saat sonra bu kez Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kuzeni Şadan Serdar Buke'yi öldüren Bahtiyar Aladağ aynı adreste park halinde bir aracın içinde intihar etti. Bahtiyar Aladağ'ın intihar ettiği araçta, saldırılarda kullandığı tabanca ve 9 boş kovan bulundu. Ayrıca Bahtiyar Aladağ'ın emniyet kayıtlarında yapılan incelemesinde ise uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Göl kenarında 3 ceset bulundu

Olayı araştırmaya devam eden ekipler bugün ise Büyükçekmece'de göl kenarında 3 ceset daha buldu. Cesetlerin Bahtiyar Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ'a ait olduğunu belirlendi. Bahtiyar Aladağ'ın ilk olarak eşi, çocuğu ve kayınvalidesini öldürdüğü, daha sonra diğer saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul\'da Cinayetlerin Ardından İntihar
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Cinayetlerin Ardından İntihar - Son Dakika

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