İstanbul\'da Çocuk Kitapları Fuarı

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Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı"na katılan yazarlar, fuarı ve fuara ilgiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluşan fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Sosyolog yazar Erol Erdoğan, kitap fuarının havasını teneffüs etmenin bile farklı bir şey olduğunu belirterek, "Bir çocuğun kitap almasa bile bir kitap ortamında bulunması, bir yazarla editörle çizerle selamlaşmasının çocuğun sonraki hayatına etki edeceğini düşünüyorum." dedi.

"Anne baba kitap okursa çocuğun kitap okuması çok daha kolay olur"

Erdoğan, İstanbul'un farklı ilçelerinde zaman zaman çocuk kitapları fuarı düzenlense de Rami Kütüphanesi'nde ilk kez gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnşallah kalıcı olur. Birkaç saattir buradayım ve gözlemliyorum. Çocukları kitaplara daha yakın görüyorum. Anne baba kitap okursa çocuğun kitap okuması çok daha kolay olur. Bir çocuk kitabını büyükler de okursa onlar için de faydalı olur. Çocuk kitapları her yaşa bir şey söyler. Okuduktan sonra etrafındaki çocuklara da hediye edebilirler."

Türkiye'de yayıncılık sektörünün son yıllardaki gelişimine de vurgu yapan Erdoğan, çocuk yayıncılığının gelişimiyle oyuncak endüstrisinin de büyüdüğünü söyledi.

Erdoğan, toplumun çocuklara verdiği önemin sonucu olarak çocuk yayıncılığının geliştiğine işaret ederek, "Bazen bu önemi abartıyoruz. Hani çocuğu kutsallaştırmaya kadar varan ve zaman zaman zararlı gördüğümüz bir boyutu da var ama çocuk yayıncılığını destekleyen bir yönü var. Ailelerimizin çocuklarını önemsemesi, çocuklarımızın geleceğinin iyi olması için çaba göstermesi, aynı zamanda çocuk yayıncılığını da nitelik olarak arttırıyor." ifadelerini kullandı.

"Aklımızın bilgiye kalbimizin sevgiye ihtiyacı var"

Yazar Ülkü Demiray, çocuklara özel bir kitap fuarı düzenlenmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu sene ilki düzenlenen bu fuarın inşallah devamı gelsin. Anne babalar çocuklarının ne yiyeceği konusunda çok telaşlanıyor, organik gıdalar arıyor ama çocuklarının zihinlerine, kulaklarına ne gireceği, gözlerinin ne gördüğü konusunda da aynı telaşı taşımalarını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli çocuk kitaplarına ulaşma konusunda fuarların yardımcı olacağını kaydeden Demiray, kitapsever çocuklarla buluşmanın kendisi için çok değerli olduğunu ve kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yazar Bestami Yazgan da ilk kez düzenlenen fuara ilişkin şunları aktardı:

"Dünya bir ağaç olsa çiçekleri insanlar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. Fuar boyunca dünyanın iki güzel çiçeği bir araya geliyor. Ne mutlu bizlere. Bizler de bu güzelliğin paydaşı oluyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İlk defa olmasına rağmen çok güzel bir ilgi var. İnsanların maddi gıdaya ihtiyacı olduğu gibi manevi gıdaya da ihtiyacı var. Aklımızın bilgiye, kalbimizin sevgiye ihtiyacı var. Yemek servisi tabakla bilgi servisi kitapla yapılır."

Yazar Sema Eker ise fuarda kitaplarını imzalayan bir yazar olarak çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu tarz fuarlar bence çok verimli oluyor. Benim Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından dört çocuk kitabım çıktı. Çocuklara fabl tarzında anlatmaya çalıştım." dedi.

Çocukların fabl türündeki metinlerden daha çok etkilendiklerine dikkati çeken Eker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son iki eserim Adresi Olmayan Mektup ve Yanlış Harita kitaplarıydı. Pedogojik açıdan çocuklara Filistin'i daha çok anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Filistin'i bir bulutun gözünden, 4-6 yaşa anlatmaya çalıştım. Çocuklara yönelik yazılan eserlerde, tarihi şahsiyetler ve tarihi mekanlara önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Fuar, 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.