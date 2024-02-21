İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul\'da dere ıslahı ve bakım onarım çalışmalarını tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede dere ıslahı, 17 ilçedeyse ıslahı yapılan derelerin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi.
İmamoğlu, Kağıthane'de düzenlenen Avrupa 1. bölge dere ıslahı ve bakım onarım tanıtım töreni ile Halk Buluşması'na katıldı.
İstanbul'un muhafızı olma sorumluluğuyla halka ait kaynakların çarçur edilmesine izin vermediklerini, vermeyeceklerini belirten İmamoğlu, 5 yıl önce İstanbul'un farklı noktalarında selleri, su baskınlarını, yağmurda denizle birleşen meydanlarından bahsettiklerini, şimdiyse kentin tam 130 noktasında kronikleşmiş su baskını sorunlarının çözülmüş olmasını konuştuklarını dile getirdi.
"Bugün artık İstanbul'un güçlü bir altyapısı var"
"Tam 181 noktadan barajlara, güzelim Haliç'e, derelere ve denizlerimize atık su girişinin önlenmesini ve tertemiz hale gelmesini konuşuyoruz" diyen İmamoğlu, 5 yıl önce bu şehrin pek çok yerinde yağmur suyu ile atık su hatlarının ayrıştırıldığını ancak yetersiz olduğunu, bunun su baskınlarında meydan ve caddelerin yağmurla karışık atık suyla dolup taşması anlamına geldiğini anlattı.
İmamoğlu, "Artık İstanbul'un pek çok bölgesinde yağmur sularını sağlıklı biçimde denize, atık suları ise arıtma tesislerine ulaştıran güçlü bir altyapısı var."diye konuştu.
Altyapı çalışmalarında derelerin ıslah edilmesinin önemine değinen İmamoğlu, Sarıyer'den Esenler'e, Beyoğlu'ndan Bahçelievler'e, Fatih'ten Arnavutköy'e, Beşiktaş'tan Sultangazi'ye çok geniş bir alanda yaklaşık 5,5 kilometrelik dere ıslahı yaptıklarını kaydetti.
Ekrem İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Bugün tamamlayacağımız Avrupa 1. bölge dere ıslahı ve bakım onarım işiyle tam 8 ilçede dere ıslahı, 17 ilçedeyse ıslahı yapılan derelerin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. 17 ilçede altyapı yatırımlarına ayırdığımız para 33 milyar 543 milyon lirayı geçmiş durumda. Tüm bu çalışmalarla 17 ilçede, 48 derede ıslah ve bakım çalışması da yaparak temizlik ve kesik genişletme çalışmaları gerçekleştirdik. Su baskınları ve denize atık su karışmasını önlemiş olduk. Bu çalışmalarda çok yönlü kazanımlarımız var. Her şeyden önce atık sulardan kaynaklanan halk sağlığı sorunlarını çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Bu çalışmalarla arıtmaya giden su miktarı düştü, yağmur suyu eklenmediği için enerji tasarrufu sağlandı."
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da bir konuşma yaptığı törende daha sonra katılanlara derelerde yürütülen ıslah çalışmalarıyla ilgili bir film izlettirildi.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da dere ıslahı ve bakım onarım çalışmalarını tanıttı - Son Dakika
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