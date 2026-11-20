İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerini desteklemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilköy Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü koordinasyonunda Bakırköy Florya'daki bir restoranda düzenlenen programda, devlet koruması altındaki çocuklar sahne aldı.

Açılış konuşmasını çocukların yaptığı etkinlikte, ritim grubu dinletisi, Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 10 temel ilkesine ilişkin sunumlar, şiir dinletisi, dans gösterisi ve koro performansı sunuldu.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Rabia Güngör, programda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koruma altındaki çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bugünün anlam ve öneminin çocuk haklarının yaygınlaştırılması olduğunu vurgulayan Güngör, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın güven ortamında, sevgi ve eğitim haklarından yararlanabilmesi, karar alma mekanizmalarında etkin rol alabilmesi, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi büyük önem taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın önderliğinde, çocukların her türlü haklarından en etkin şekilde yararlanması ve karar alma süreçlerinde katılımlarının desteklenmesi, hayallerini gerçekleştirmelerine fırsat tanınması için hertürlü olanağı sunmaya gayret ediyoruz."

Güngör, Çocuk Hakları Komitelerinin bu yılki gündeminde çocukların dijital risklerden korunması ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çevre ve iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması konularının yer aldığını aktardı.

Çocukların bu başlıklarda geliştirdiği önerilerden oluşan bildirgeyi Çocuk Hakları Komitesi ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül'e arz edeceklerini söyleyen Güngör, programın tamamen çocukların talepleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

"Hiçbir çocuğun acı çekmediği bir dünya hayal ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın önderliğinde yürütülen "Çocuklar Güvende" programına da değinen Güngör, şöyle devam etti:

"Çocuklar Güvende kapsamında, risk altında olan veya belli dezavantajları bulunan çocuklarımızın toplum içerisinde desteklenmesine yönelik 'Çocuklar Güvende' ekiplerimiz mevcut. Bakanlığımızın önderliğinde çocuklarımızı, güvenlik içerisinde, şiddetten uzak, her türlü ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir ortamda ve risklerin önceden tespit edilerek önleyici, koruyucu hizmetlerin sunulduğu faaliyetler üzerinden takip etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın çevreye ve iklime duyarlı, sosyal sorunlara çözüm üreten, bilgi ve tecrübesiyle geleceğe yön veren çocuklar olmasını temenni ediyoruz. Bu konudaki gayretlerimiz kararlılıkla sürüyor."

Güngör, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla dünyaya mesaj vermek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Gönlümüz ister ki savaşların olmadığı bir dünya olsun. Özellikle Gazze'de katledilen çocukları da göz önünde bulundurursak, dünyadaki hiçbir çocuğun acı çekmediği, güvenliğinin ve esenliğinin sağlandığı, gözyaşının dökülmediği ve çocukların ölmediği bir dünya hayal ediyoruz. İnşallah çocuklarımız için bunu sağlayabilecek ulusal ve uluslararası politikaların hayata geçirilmesini ve bu sorunların çözülmesini diliyorum. Ülkemizdeki, dünyadaki ve devletimizin koruması altında bizlere emanet olan tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum."

Program, çocuklarla beraber pasta kesilmesinin ardından sona erdi.