İstanbul\'da Doğaseverlerden Müzayede: İkinci El Eşyalar Satılıyor

İstanbul'da doğaseverler, kullanmadıkları veya yenisiyle değiştirdikleri eşyaları, başkalarının kullanabilmesi ve doğal kaynakların korunması için müzayedede satıyor.
İstanbul Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kullanılmayan eşyaların satışının gerçekleştiği müzayedeyle, dağcılık veya diğer sporlarda kullanma ihtiyacı duydukları malzemeleri uygun fiyatla ediniyor ve tasarruf sağlıyor. Kulüp lokaline getirilen elbise ve malzemeler, tasnif edilip numaralandırılarak sergileniyor. Müzayede başladıktan sonra da katılımcılara gösterilen ürünler, en iyi teklifi veren katılımcılara ihtiyaçları doğrultusunda satılıyor.
Amaç çevre bilincini artırmak
İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Şahin, söz konusu etkinlikteki amaçlarının sürdürülebilirlik ve çevre bilincini artırmak olduğunu söyledi.
İkinci el ürünlerin tekrar kullanılmasının yeni ürün üretimi için gerekli kaynak tüketimini ve atık miktarını azalttığını belirten Şahin, düzenledikleri müzayede ile üyelerin ikinci el malzemelerini takas etmelerini sağladıklarını, ürünleri tekrar tekrar kullanarak daha az enerjiyle daha sürdürülebilir bir dünyaya dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlattı.
İkinci el malzemelerin tekrar kullanımıyla üretimin doğaya olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini aktaran Şahin, "İkinci el eşyaların kullanılması gerçekten çok önemlidir. İçinde bulunduğumuz süreçlerde üretimin artmasıyla maalesef doğal kaynaklar hızla tükeniyor, sera gazı salınımı artıyor. Bunları en aza indirmeliyiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için şimdiden hep beraber önlem almalıyız." ifadelerini kullandı.
Kulüp üyelerinden Filiz Danacı da etkinlik sayesinde ikinci el eşyaların çöpe atılmak yerine kullanılabildiğini anlatarak, "Hepimizin evinde ihtiyaç dışı kalan ürünler olabiliyor. Bu ürünleri biz burada, 'müzayede' adıyla belirlenen fiyatlar ve gelen teklifler üzerinden satıyoruz. Kimisi kendisine alıyor, kimisi kulübümüze bağış olarak alıyor. Hem kulübümüze faydası oluyor hem de kullanmadığımız eşyalar uygun fiyatlara değerlenmiş oluyor, insanlar mutlu oluyor." şeklinde konuştu.
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Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Doğaseverlerden Müzayede: İkinci El Eşyalar Satılıyor - Son Dakika
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