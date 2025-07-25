İstanbul'da Gayrimenkul Sertifikası Tanıtımı - Son Dakika
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İstanbul'da Gayrimenkul Sertifikası Tanıtımı

25.07.2025 10:01
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TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, yatırım fırsatlarını sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen ve İstanbul'da tanıtımı yapılan "Gayrimenkul Sertifikası"na ilişkin merak edilen konular, proje yürütücüsü Emlak Konut GYO'nun internet sitesinde yer aldı.

İnternet sitesinde, sertifikaların borsada nasıl işlem göreceği ve proje bitiminde pay sahiplerinin nasıl ev sahibi olacağına ilişkin hususlar soru-cevap şeklinde açıklandı.

AA muhabiri, uygulamaya ilişkin merak edilen konularla ilgili soru-cevapları şöyle derledi:

Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?

Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkan yer alıyor.

Yatırıma başlamak için alt veya üst limit var mı?

Gayrimenkul Sertifikası alımında herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası değerini anlık olarak nasıl takip edebilirim?

Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için Gayrimenkul Sertifikanızın değerlerini borsa açık olduğu saatlerde yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımında faiz veya düzenli taksit ödemesi var mı?

Hayır. Bu yatırım modelinde peşinat, taksit ya da faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülükleri bulunmaz. Dilediğiniz zaman, bütçenize uygun şekilde alım yapabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası alım-satım işlemleri için masraf veya komisyon ödeyecek miyim?

Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi Gayrimenkul Sertifikası alım-satımda da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve MKK ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.

Almak istediğim ev için gereken Gayrimenkul Sertifika sayısını nereden öğrenebilirim?

Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

İstediğim daire için gereken sertifika sayısı proje süresince değişir mi?

Hayır. Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında sabitlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.

Sertifikam eksikse, kredi veya finansman kullanabilir miyim?

Evet. Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleriyle karşılayabilirsiniz.

Borsa İstanbul'da sertifikalarımı satmak ne kadar sürer?

Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından paranız en geç 2 iş günü sonra yatırım hesabınıza geçer.

Proje gecikirse veya tamamlanmazsa haklarım nelerdir?

TOKİ ve Emlak Konut projenin tamamlanmasını garanti etmektedir. Projenin olası gecikmesi durumunda yatırımcıların mağdur olmaması için İzahname'de belirtilen koşullarda kira getirisine denk gelen bir tazminat (cezai şart) ödenmesi taahhüt edilmektedir.

Sertifikalarım çalınabilir veya kaybolabilir mi?

Gayrimenkul Sertifikası fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımından temettü veya düzenli kira geliri elde edilir mi?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın Borsa'daki değer artışından veya proje sonundaki "Tali Edim" nakit ödemesinden oluşur.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Gayrimenkul Sertifikası Tanıtımı - Son Dakika

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