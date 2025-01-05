İstanbul'da Görev Başındayken Trafik Kazası Geçiren Polis Memuru Şehit Oldu

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(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, Eyüpsultan'da görev başındayen geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaza dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde Alibeyköy istikametinde seyir halinde olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet ile aynı istikametteki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü polis memuru Emirhan Aramış ağır şekilde yaralanırken, motosikletteki diğer polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

Hastanede şehit oldu

Kaza sonrası Bezmi Alem Üniveritesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Aramış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polis memuru için bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde tören yapılacağı açıklandı.