İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi

İstanbul\'da \'Huzur İstanbul\' Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte diğer birimler de katıldı.

14.02.2024 22:54  Güncelleme: 22:57
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA 'HUZUR İSTANBUL' DENETİMİ Hazal Mihrace GÖKSUN-Ömer HASARİSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul? denetimi yapıldı. Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih'te Millet Caddesi üzerinde yapılan denetim sırasında durdurulan otomobil ve motosikletler tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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