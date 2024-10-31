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İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu

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İstanbul'da 628 bin kaçak ilaç ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

31.10.2024 12:48
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Haber: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da Fatih, Esenler ve Avcılar'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında kanser, diyabet, astım ve hormonel hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların da olduğu 628 bin 469 tablet ilaçlar ele geçirildi. Piyasa değeri 200 milyon lirayı bulan ilaç operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yurt dışından yasadışı yollarla getirilen ilaçların piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak ilaçların Fatih, Esenler ve Avcılar'da depolarda saklandığını ortaya çıkardı. Adreslere düzenlenen 6 farklı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan 628 bin 469 tablet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaynak: ANKA

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