İpa: "Kadınların En Büyük Korkusu, Cinayet ve Şiddet" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpa: "Kadınların En Büyük Korkusu, Cinayet ve Şiddet"

06.03.2026 15:05  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre, kadınların önemli bir kısmı cinayet, şiddet ve taciz korkusu yaşıyor. Çalışan kadınlar ise hamilelik ve anneliğin kariyerleri üzerinde olumsuz etkileri olduğuna inanıyor.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yaptığı "İstanbul'da Kadının İyilik Hali Araştırması"na göre; cinsiyetinden dolayı sorun yaşadığını belirten kadınların yüzde 15,1'i "cinayet ve cinayete uğrama korkusu", yüzde 10,4'ü şiddet görme ve yüzde 8,5'i sözlü-fiziksel taciz korkusu yaşıyor.

İBB'y bağlı İPA aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin son sayısının tematik araştırma konusu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İstanbul'da Kadının İyilik Hali" olarak belirlendi. İstanbul Barometresi'nin şubat sayısında yer alan araştırma için 756 kadın ile görüşüldü.

"Fiziksel güvenlik kaygısı yüksek"

Araştırmada, kadınların gündelik hayatının fiziksel güvenlik endişesi etrafında yoğunlaştığını gösterdi. Katılımcıların sadece yüzde 27'si kadın olmaları nedeniyle herhangi bir sorunla karşılaşmadığını belirtirken sorun yaşadığını bildirenlerin gerekçeleri şöyle sıralandı:

"Cinayet veya cinayete uğrama korkusu yüzde 15,1, sosyal baskılar yüzde 11,2, iş bulma zorluğu yüzde 10,8, şiddet görme/şiddet korkusu yüzde 10,4, sözlü/fiziksel tacizler yüzde 8,5."

"Cinsiyetçi şaka ve yorumlar: yüzde 39,7"

Araştırmada kadınlara olumsuz işyeri deneyimleri de soruldu. Kadınların yüzde 53'ü yetkinliğinin zaman zaman ya da daha sık sorgulandığını ifade etti. Maruz kalınan diğer olumsuz işyeri deneyimleri şöyle sıralandı:

"Cinsiyet temelli şaka veya yoruma maruz kalma yüzde 39,7, cinsiyet temelli ayrımcılık yüzde 37,4, görünüş hakkında uygunsuz yorum yüzde 35,6, önemli toplantı ya da projelerden dışlanma yüzde 29,5, istenmeyen cinsel içerikli söz veya davranış yüzde 27,9."

"Hamilelik ve annelik kariyere engel mi?"

Araştırmaya göre çalışan kadınların yüzde 61,1'i işte kendini değerli hissediyor ancak bu olumlu tablonun yanında kaygı verici rakamlar da öne çıkıyor. Çalışan kadınların yüzde 50,4'ü hamilelik ve anneliğin kariyer engeli oluşturduğunu, yüzde 33,9'u iş yükünün adil dağıtılmadığını düşündüğünü belirtti. Taciz ve ayrımcılığa karşı yaptırım mekanizmalarının yetersiz kaldığını ya da yok olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 38,1.

Kaynak: ANKA

İstanbul Planlama Ajansı, Cinayet, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpa: 'Kadınların En Büyük Korkusu, Cinayet ve Şiddet' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:41:45. #.0.5#
SON DAKİKA: İpa: "Kadınların En Büyük Korkusu, Cinayet ve Şiddet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.