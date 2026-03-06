İpa: "Kadınların En Büyük Korkusu, Cinayet ve Şiddet"

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yaptığı "İstanbul'da Kadının İyilik Hali Araştırması"na göre; cinsiyetinden dolayı sorun yaşadığını belirten kadınların yüzde 15,1'i "cinayet ve cinayete uğrama korkusu", yüzde 10,4'ü şiddet görme ve yüzde 8,5'i sözlü-fiziksel taciz korkusu yaşıyor.

İBB'y bağlı İPA aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin son sayısının tematik araştırma konusu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İstanbul'da Kadının İyilik Hali" olarak belirlendi. İstanbul Barometresi'nin şubat sayısında yer alan araştırma için 756 kadın ile görüşüldü.

"Fiziksel güvenlik kaygısı yüksek"

Araştırmada, kadınların gündelik hayatının fiziksel güvenlik endişesi etrafında yoğunlaştığını gösterdi. Katılımcıların sadece yüzde 27'si kadın olmaları nedeniyle herhangi bir sorunla karşılaşmadığını belirtirken sorun yaşadığını bildirenlerin gerekçeleri şöyle sıralandı:

"Cinayet veya cinayete uğrama korkusu yüzde 15,1, sosyal baskılar yüzde 11,2, iş bulma zorluğu yüzde 10,8, şiddet görme/şiddet korkusu yüzde 10,4, sözlü/fiziksel tacizler yüzde 8,5."

"Cinsiyetçi şaka ve yorumlar: yüzde 39,7"

Araştırmada kadınlara olumsuz işyeri deneyimleri de soruldu. Kadınların yüzde 53'ü yetkinliğinin zaman zaman ya da daha sık sorgulandığını ifade etti. Maruz kalınan diğer olumsuz işyeri deneyimleri şöyle sıralandı:

"Cinsiyet temelli şaka veya yoruma maruz kalma yüzde 39,7, cinsiyet temelli ayrımcılık yüzde 37,4, görünüş hakkında uygunsuz yorum yüzde 35,6, önemli toplantı ya da projelerden dışlanma yüzde 29,5, istenmeyen cinsel içerikli söz veya davranış yüzde 27,9."

"Hamilelik ve annelik kariyere engel mi?"

Araştırmaya göre çalışan kadınların yüzde 61,1'i işte kendini değerli hissediyor ancak bu olumlu tablonun yanında kaygı verici rakamlar da öne çıkıyor. Çalışan kadınların yüzde 50,4'ü hamilelik ve anneliğin kariyer engeli oluşturduğunu, yüzde 33,9'u iş yükünün adil dağıtılmadığını düşündüğünü belirtti. Taciz ve ayrımcılığa karşı yaptırım mekanizmalarının yetersiz kaldığını ya da yok olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 38,1.