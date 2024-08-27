İstanbul'da Kamu Hastanesinde Yasa Dışı İlaç Operasyonu

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(İSTANBUL)- Bir kamu hastanesinden yasa dışı yollarla ilaç satıldığı istihbaratı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 ilde operasyon yaptı. 2'si doktor 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 547 botoks ve dolgu ürünü, çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da polis Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir çalışma kapsamında; bir kamu hastanesinde, çeşitli ecza depolarından yasa dışı ilaç alınıp satıldığı, kaçak yollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığı, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığı belirlendi.

Bunun üzerine polis, İstanbul merkezli Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aralarında 2 doktorun da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda, ecza deposu olarak kullanılan bir başka adrese de ayrıca operasyon düzenlendi. Bu operasyonda da 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; bin 547 botoks ve dolgu ürünü ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 dijital materyal, 3 gram uyuşturucu, yurtdışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.