İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı 11.916 personel ve 3.375 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Tuzlama ve solüsyon uygulamaları ile trafik yoğunluğu normale dönerken, evsizler ve sokak hayvanları için de destek sağlanıyor.

20.02.2025 09:59  Güncelleme: 11:13
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB sorumluluğundaki tüm yollarda, dün gece boyunca don ve buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyonla müdahale yapıldı, toplu ulaşım araçlarına giden yaya yolları, üst geçitler, metro giriş çıkışları, iskeleler, metrobüs bağlantıları gibi noktalarda gece boyu çalışıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre ekipler, İstanbul genelinde gece boyunca tuzlama ve solüsyon uygulaması yaparak buzlanma riskine karşı önlem aldı. Ana arterler, bağlantı yolları ve yüksek kesimlerde yollar tuzlandı. Metrobüs, metro girişleri, üst geçitler, iskeleler ve toplu ulaşım bağlantı noktalarında gece boyunca tuzlama çalışmaları sürdü. Ayrıca hastane ve acil servislerin önünde ve çevresinde çalışmamalar aralıksız yapıldı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kaygan zeminlere karşı önleyici tedbirler alındı.

Trafik yoğunluğu saat 20.00 gibi azılmaya başladı

İstanbul'da dün akşam saatlerine doğru yüzde 90 seviyelerine çıkan trafik yoğunluğu, alınan tedbirlerle normal değerler olan yüzde 40 seviyelerine düştü. İBB sorumluluğunda olmayan noktalarda yaşanan olumsuzlara karşı da AFAD koordinasyonunda tuzlama ve küreme çalışmaları yapıldı.

İBB Karla Mücadele ekipleri sahada

Açıklamaya göre, İBB, yoğun kar yağışı nedeniyle 11.916 personel ve 3.375 araç ile sahadaydı. İBB ekipleri, İstanbul'un dört bir yanında kar temizleme ve buzlanma önleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bugün de önümüzdeki günlerde de 24 saat esasına göre aynı kapasiteyle sahada olmayı sürdürecek. 4.140 kilometrelik yol ağı üzerinde 637 kritik noktada ekipler hazır bekliyor. Metrobüs güzergahında (104 km) 44 araç ve iş makinesi ile çalışmalar yapılıyor. 240.000 ton tuz stoku ile ilçe belediyelerine 19.000 ton tuz desteği sağlandı. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kapsamında 60 noktada risk takibi yapılıyor. Köy yollarının açık kalması için 170 adet kürüme aparatlı traktör muhtarlıklara tahsis edildi.

Evsizlere destek

İBB, kış şartlarından etkilenen evsiz vatandaşlar için 11 Kasım 2024'ten bu yana barınma hizmeti sunuyor. İBB'den verilen son bilgilere göre, şu anda 573 evsiz vatandaş (473 erkek, 100 kadın) İBB tesislerinde misafir ediliyor. Kasım ayından bu yana toplam 2 bin 139 kişi sıcak barınma hizmetinden faydalandı. Evsizler, Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası, Tuzla BAHAR Merkezi Spor Salonu ve anlaşmalı otellerde konaklatılıyor.

Sokak hayvanlarına mama desteği

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, soğuk hava koşullarında haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtarak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Toplu taşımada alınan önlemler

Yoğunluğa karşı İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları ek seferler düzenliyor. 53 çekici ve kurtarıcı araç, trafik kazalarına ve kapanan yollara anında müdahale için hazır bekliyor. 31 kritik noktada bariyer açma planlaması yapıldı. Mobil büfeler, hastane acil servisleri ve yoğun trafik noktalarında sıcak içecek, çorba ve su servisi yapıyor. 6 mobil tuvalet, trafiğin yoğun olduğu noktalarda hizmet veriyor.

"Kar yağışı devam edecek"

İBB Afet İşleri Dairesi AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da akşam saatlerine kadar (20.00) Anadolu Yakası Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası genelinde kar yağışı kuvvetli şekilde etkili olacak. 27 Şubat'a kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. 28 Şubat-10 Mart tarihleri arasında sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor. AKOM, İstanbulluları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

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