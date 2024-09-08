İstanbul'da Sağanak, Evi Su Bastı - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak, Evi Su Bastı

İstanbul\'da Sağanak, Evi Su Bastı

İstanbul'da aralıklarla süren sağanak yağış, Eyüpsultan'da inşaat alanında birikintilere yol açarak bir evin bodrum katına su dolmasına neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve birçok ilçede sürücüler, yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, Eyüpsultan'daki evde biriken yarım metre yüksekliğindeki suyu tahliye etmeye çalışırken, evdeki eşyalar hasar gördü.

08.09.2024 12:46
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İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da, inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.

Kentte, dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran sağanakta yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Alibeyköy'de etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı su birikintileri oluştu. Gaziosmanpaşa'da da yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'ndeki sağanak nedeniyle yolda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.

Güngören Soğanlı Caddesi'ndeki su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

Bahçe duvarı devrildi

Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye çalışması yaparken, evdeki eşyalarda hasar oluştu.

Ev sahibi Ünal Aburşu, gazetecilere yaptığı açıklamada duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı esnada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıkların oluştuğunu söyledi. Aburşu, suyun evin içine girişini önleyemediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak, Evi Su Bastı - Son Dakika

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