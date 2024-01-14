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İstanbul'da Sahilde Motosiklet Kullananlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahilde Motosiklet Kullananlara Cezalar Kesildi

İstanbul'da, Zeytinburnu ve Kadıköy sahillerinde yürüyüş yapılan yollarda motosiklet kullanan sürücülere polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde, yaya yolunu kullandığı tespit edilen 5 motosiklet sürücüsüne toplam 43 bin 576 lira para cezası uygulandı.

İstanbul\'da Sahilde Motosiklet Kullananlara Cezalar Kesildi
14.01.2024 - 21:33,
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İstanbul'da, sahildeki yaya yollarında motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

Polis ekipleri, Zeytinburnu ve Kadıköy sahillerinde yürüyüş yapılan yollarda motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.

Denetimlerde, yaya yolunu kullandığı tespit edilen motosiklet sürücülerinin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.

Zeytinburnu'ndaki denetimde 5 motosiklet sürücüsüne yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle toplam 43 bin 576 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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