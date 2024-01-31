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İstanbul'da yapılan operasyonda Mardin Tanıtım Günleri'nde düzenlenen saldırının faili olan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan operasyonda Mardin Tanıtım Günleri'nde düzenlenen saldırının faili olan 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul\'da yapılan operasyonda Mardin Tanıtım Günleri\'nde düzenlenen saldırının faili olan 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-33' operasyonunda, Ahmet Söylemez ve beraberindeki 8 kişi, Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanı Nedim Kaya'ya düzenlenen silahlı saldırının faili oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

31.01.2024 14:26
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İSTANBUL merkezli 4 ilde yapılan 'Kafes-33' operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda, Ahmet Söylemez ile beraberindeki 8 kişinin geçtiğimiz günlerde Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanı Nedim Kaya'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırının faili oldukları ve bu sebepten gözaltına alındıkları öğrenildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de 'Söylemezler çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çete elebaşı Ahmet Söylemez'in de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, şüphelilerin geçen Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde, Mardin Dernekleri Federasyonu Başkanı ve iş insanı Nedim Kaya'ya düzenlenen silahlı saldırının failleri olduğu öğrenildi. Alınan bilgeye göre: Yüksel K. isimli bir kişi Nedim Kaya'nın kardeşi Cüneyt Kaya ile alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Yüksel K., 1 milyon 350 bin dolar alacağı olduğunu iddia ederken Cüneyt Kaya ise 1 milyon 250 bin dolar borçlu olduğunu öne sürdü. Taraflar anlaşamayınca devreye suç örgütü elebaşı Ahmet Söylemez girdi. Söylemez, Cüneyt Kaya'yı arayarak Yüksel K.'den alacağı olduğunu, bu paranın haraç olmadığını, alacağını tahsil edemediği için Yüksek K'ye yapacağı 1 milyon 350 bin dolarlık parayı kendisine 2 milyon dolar olarak ödemesi gerektiğini söyledi. Ancak Cüneyt Kaya böyle bir ödeme yapmayacağını belirtti. Bunun üzerine Ahmet Söylemez ile Cüneyt Kaya arasında alacak verecek tartışmaları yaşanmaya başladı. Bir süre Kaya ailesini mesajlarla tehdit eden Ahmet Yüksel daha sonra 20 Ekim 2023'te Kaya'ya ait bir iş yerini kurşunlattı. Buna rağmen parayı alamayan Yüksel, 20 gün sonra yine Kaya'ya ait başka bir iş yerini kurşunlattı. İş yerlerine silahlı saldırı olaylarını gerçekleştiren şüpheliler yakalanırken çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Ahmet Söylemez ve Cüneyt Kaya arasındaki tartışmanın sürmesi üzerine Söylemez, bu kez bir tetikçi tutarak Cumartesi günü Cüneyt Kaya'nın ağabeyi olan Nedim Kaya'ya silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda, Nedim Kaya bacaklarından yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren tetikçi, azmettirici Ahmet Söylemez ve çete üyesi toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Ahmet Söylemez'in işyerlerine yönelik düzenlettiği kurşunlama olaylarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tetikçilerden birinin yaya olarak gelip iş yerini kurşunladığı, diğer şüphelilerin ise motosikletle gelerek olayı gerçekleştirdikleri görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yapılan operasyonda Mardin Tanıtım Günleri'nde düzenlenen saldırının faili olan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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