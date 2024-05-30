İstanbul'da tartıştığı eşi ve baldızını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da tartıştığı eşi ve baldızını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

İstanbul\'da tartıştığı eşi ve baldızını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

İstanbul Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi ve baldızını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün tırnağında tutuksuz sanığın DNA'sının belirlendiği ortaya çıktı. Sanık, cinsel ilişkiye girdiği için DNA'sının tırnağında bulunabileceğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanığın DNA'sının bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

30.05.2024 17:19
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İstanbul Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi ve baldızını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Ferhat Boduroğlu, tutuksuz sanık Arif Türkan ve taraf avukatları ile öldürülen kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, maktul Fatma Zehra Koyun'un tırnak örneği DNA'sında tutuksuz sanık Arif Türkan'ın DNA'sının belirlendiğini bildirdi.

Rapora karşı savunması alınan sanık Arif Türkan, Fatma Zehra Koyun'la cinsel ilişkiye girdiği için DNA'sının, onun tırnağında çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Adliye ve emniyette suçsuz olduğunu bildiği için savunma yapmadığını söyleyen Türkan, "Fotoğraflarda her yerde kan var. Hiç mi benim üzerime sıçramadı. Aynı elbiseyle çıktım. Bu suçu işleseydim kaçar giderdim." dedi.

Tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ise yaşadığı cinnet sonucu cinayeti işlediğini, olaydan sonra intihar etmesini Arif Türkan'ın engellediğini söyledi.

Sanıkların savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktul Fatma Zehra Koyun'un tırnağında tutuksuz Arif Türkan'ın DNA örneğinin bulunması nedeniyle sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, sanık Ferhat Boduroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Vildan Boduroğlu'nun bir süredir eşi Ferhat Boduroğlu ile geçimsizlik yaşadığı, bunun üzerine çocuğunu da alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun ile kalmaya başladığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın 17 Eylül 2022'de tartıştığı eşi ile üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Sanık Boduroğlu'nun daha sonra üstünü değiştirip kızını da yanına alıp evden çıktığı anlatılan iddianamede, olay sırasında evde bulunan Arif Türkan'ın ise sanığa yardım etmek suretiyle suça iştirak ettiği bildirildi.

İddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" ile "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Arif Türkan'ın da 2 kez "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da tartıştığı eşi ve baldızını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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