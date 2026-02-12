Toplu Taşımaya Zam Teklifi İbb Meclisi'nde Kabul Edildi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis'i İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zammı oy çokluğu ile kabul etti. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD'nin işlettiği Marmaray ve banliyö hatlarında ise bilet fiyatlarına, mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

İBB Meclisi Şubat Ayı oturumlarının sonuncusu İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde 2. Başkanvekil Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalarla başlayan toplantıda, meclis grup başkanları ve üyelerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun hazırladığı "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı müşterek rapor Meclis gündemine sunuldu. TCDD, Marmaray'a yüzde 25 oranında zam teklif ederken, İETT'ye bağlı otobüslerde yüzde 20 oranında artış belirlendi.

Gündemin 110'uncu maddesinde yer alan İstanbul'da metro, otobüs, minibüs, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ve taksi ile okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif ile Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD'nin işlettiği Marmaray'a yüzde 25,49 zam, Meclis'te oy çokluğu ile kabul edildi. Zamlı tarifelerin 16 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıktı

İBB Meclisi'nde oyçokluğuyla kabul edilen teklifle TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği Gebze-Halkalı Marmaray'daki tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL'den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL'ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.

İstanbulkart 42 TL oldu

Otobüs, metrobüs, minibüs, metro, vapur, ve servislerde bilet fiyatlarında ise yüzde 20 oranında artışla birlikte yeni tarifeye göre İstanbulkart tam bilet ücreti 42 TL oldu. Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında tek basım 84 TL'ye çıkacak. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL'den satılacak.

Aylık abonman 3 bin 298 TL

Aylık tam mavi kart 2 bin 748 TL'den 3 bin 298 TL'ye yükseliyor. Öğrenci abonman 494 TL'den 593 TL çıkarken, İBB personel abonman ücreti bin 618 TL olarak uygulanacak. 30 yaş ve üzeri öğrenci kartı kullanıcıları 2 bin 968 TL ödeyecek. 60 yaş üstü aylık abonman ücreti ise 2 bin 51 TL olacak.