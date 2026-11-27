İstanbul'da ünlülere uyuşturucu soruşturması! Bir şüphelinin gözaltı süresi uzatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
'Uyuşturucu' soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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