İstanbul'da Yankesicilik Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Yankesicilik Operasyonu

06.05.2026 02:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro ve tramvaylarda yankesicilik yapan 2 şüpheli, operasyonla tutuklandı.

İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında yabancı uyruklu 3 kişinin, yankesicilik yöntemiyle cüzdan ve parasını aldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Şişli'de metro içerisinde, 4 Nisan'da Şişhane Metro İstasyonu'nda, 15 Nisan'da da T1 Tramvay Hattı Gülhane durağında meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Şişli'deki olayda Mısır uyruklu M.T.'nin içinde 150 Suudi riyali, 2 kredi kartı, kimlik, ehliyet ve pasaport bulunan cüzdanının çalındığı belirlendi. Şişhane Metro İstasyonu'ndaki olayda ise Hindistan uyruklu K.M.'nin yaklaşık 100 avro değerindeki cüzdanı ve içindeki banka kartlarının alındığı tespit edildi.

Gülhane durağında gerçekleşen olayda da Libya uyruklu E.J.E.Q.'nun 7 bin 500 dolarının çalındığını ortaya çıkaran ekipler, 3 olayın şüphelilerinin R.C. (46) ve Y.M. (46) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, yankesicilik suçundan şüphelilerden R.C.'nin 5, Y.M.'nin ise 1 kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yankesicilik Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:17:12. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yankesicilik Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.