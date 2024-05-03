İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde Yapay Zeka Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde Yapay Zeka Paneli Düzenlendi

İstanbul Dijital Sanat Festivali\'nde Yapay Zeka Paneli Düzenlendi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) kapsamında 'Filmlerde Yapay Zeka Yaklaşımı' paneli düzenlendi. Panelde, yapay zekanın sinemadaki anlatı geleneği, insanın kendini anlama çabası ve yapay zekanın sinematik gerçeklik sunma potansiyeli gibi konular tartışıldı.

03.05.2024 22:13
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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) kapsamında "Filmlerde Yapay Zeka Yaklaşımı" paneli düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) panelin moderatörlüğünü, festivalin sinema küratörlerinden Samed Karagöz üstlendi.

Panelde konuşan yazar Fidan Terzioğlu, tasavvuf alanında çalışmalar yaptığını belirterek, "Yapay zeka dediğiniz zaman tasavvufun çağrıştırdığı çok farklı bir alandan bahsediyorsunuz. Sinemada yapay zekaya yakından baktığımız zaman aksine bunun çok eskiye dayanan bir anlatı geleneği olduğunu görüyorsunuz. Frankenstein (Mary Shelley tarafından yazılan roman), aslında bunun yapay zeka insan karşılaşması olduğunu biraz düşününce bulabiliriz. O zamanın bilim anlayışına göre bu durum insanın ortaya çıkardığı yapay zeka." dedi.

"İnsanı İnsan Yapan?Nedir? Yapay Zeka Filmlerine Tasavvuf Gözüyle Bakmak" isimli kitabı yazdığını dile getiren Terzioğlu, insanın kendini anlama çabasının benzerini yapay zekanın bugün yaptığını, bunun tasavvufta gerçekliğe yaklaşım biçimi olarak sunulan durumla örtüştüğünü söyledi.

"Yapay zeka, sinema geleneğinin dışında bir şey"

Film eleştirmeni Serdar Arslan da yapay zeka konusuna kuramsal açıdan yaklaştığını belirterek, yapay zekanın yeni bir sinematik gerçeklik, yaratıcı yönetmenlik yapıp yapamayacağı, iç dünyasının olup olamayacağı ve MİT ve semboller tasarlayıp tasarlayamayacağı üzerine tartışmalar olduğunu ifade etti.

Arslan, her yönetmenin kendine has gerçeklik biçimi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yapay zeka, bütün bu geleneği mezcediyor ama ondan da farklı bir şey. Yapay zeka, bütün sinematik geleneğin dışında film sunabilir mi? Belli bir datayı tarayarak yaptığını düşünürsek çok da olumlu bir cevap bulamıyoruz ancak bunu tartışmaya açmak gerekiyor."

Akademisyen ve yönetmen Reşat Fuat Çam da tarihsel olarak teknoloji geliştikçe sinemanın öldüğünün söylenmesi durumunun sanal gerçeklik için de geçerli olduğunu ifade ederek, "İnsan zihnini taklit edecek şekilde insanın ötesine geçecek vaadiyle ortaya çıkıyor. Bu en büyük mitlerden biri." diye konuştu.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde Yapay Zeka Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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