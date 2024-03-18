İstanbul Enerji A.Ş. İşçileri Maaş Zammı Taleplerini Protesto Etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Enerji A.Ş'de çalışan işçiler, maaş zammı taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etti.

İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, "haklıyız, kazanacağız" diye slogan attı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasına girmeye çalışan bazı işçilere, polis ve zabıta ekipleri müdahale etti.

Tarafların sakinleşmesinin ardından, işçiler adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Süleyman Keskin, İBB yönetiminin aylardır kendilerini oyaladığını belirtti.

Keskin, çalıştıkları İstanbul Enerji A.Ş'nin İBB'ye bağlı üç noktada faaliyet yürüttüğünü dile getirerek, "Hepinizin seçimlerden dolayı metrolarda, toplu taşımalarda görmüş olduğunuz 'Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz' diyerek propagandasını yapan şirketin enerjisini üreten işçileriyiz. Akşamları metrobüslerde, metrolarda, otogarlarda, parklarda, aydınlık bir havada, ışığın altında yürüyebiliyorsak, o elektriği, o enerjiyi ulaştıran enerji işçileriyiz biz." dedi.

Bu kentte, tek aydınlatamadıkları yerin, kendi evleri olduğunu kaydeden Keskin, "İki yıldır bizden çalınanları, hakkımız olanları istemek için geldik. İki buçuk ay boyunca burada yetkililere dil döktük. İşçi arkadaşlarımız geldi, anlattılar. Tüm yetkililerin, bize verdikleri tek bir cevap var, 'Haklısınız, bekleyin ilerde düzelteceğiz'. Yıllardır bekliyoruz. Sorunun çözüme kavuşması için işçi arkadaşlarımızla beraber dil döküyoruz. Oyalamak dışında hiçbir adım atmayanlar, bugün de yüzlerce enerji işçisinin taleplerini görmezden gelmeye çalışıyorlar. Tek bir isteğimiz var, bizden çaldıklarınızı geri verin." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından işçiler, belediye binasının karşısındaki Saraçhane Parkı'nda oturma eylemi yaptı.