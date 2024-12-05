İstanbul Forum 2024: İslam Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri Tartışılacak - Son Dakika
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İstanbul Forum 2024: İslam Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri Tartışılacak

İstanbul Forum 2024: İslam Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri Tartışılacak

'İstanbul Forum 2024' etkinliği, İslam dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere düzenleniyor. Cihannüma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, amaçlarının daha müreffeh bir İslam dünyası için platform oluşturmak olduğunu ifade etti. Forum, 13-15 Aralık tarihleri arasında Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

05.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:02
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İSLAM dünyasının karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulacağı 'İstanbul Forum 2024' etkinliği tanıtıldı. Etkinliği düzenleyen Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, "İslam dünyasının ve mazlum milletlerin daha güçlü, daha birlik beraberlik içerisinde, dünyadaki adaletsizliklere karşı daha müreffeh bir hayat yaşamalarına katkı sunacak bir platform oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

İstanbul'da İslam dünyasının sorunlarının konuşulacağı ve ana teması 'Bilgi – İrade – Düzen' olarak belirlenen 'İstanbul Forum 2024', Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından 13 -15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, çok sayıda uluslararası konuşmacı yer alacak. Etkinliğin tanıtımı, Cemile Sultan Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

'BÜYÜK BİR PROGRAMI KONUŞUYORUZ'

Forumda konuşma yapacak olan Ahmet Köroğlu, "Heyecanımızdan bahsettik. Aslında 1,5-2 yıl kadar bir sürede çok ince ince eleyerek, hazırlıklarını yaptığımız ve inşallah 1 hafta kadar sonra da somut çıktıları göreceğimiz büyük bir programı konuşuyoruz; İstanbul Forum'u konuşuyoruz. İlki gerçekleştirilecek ama biz eminiz ki bu ilk değil, bundan sonra sürekli devam eden ve İslam dünyasında Müslüman düşünceyi, çağdaş dönemde meseleleri tartışılırken en önemli referanslardan biri olacaktır. Buradan çıkan tartışmaların, konuşmaları gündemlerin belirleyici, sadece entelektüel düşünce dünyasına değil, politika, siyaset yapıcıları, toplumsal önderlerin de önüne koyacağı, dikkate alacağı bir platform olmasını ümit ediyorum" dedi.

'İSLAM ÜLKELERİNİN BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZ'

Cihannüma Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yorulmaz, "İstanbul Forum ile İslam dünyasının içerisinde bulunduğu sorunları çözmek için çalışacağız. Sorunların çözüm önerilerini konuşmaya ve bu çözüm önerilerinin yol haritasına dönüştürerek İslam dünyasının ve mazlum milletlerin daha güçlü, daha birlik, beraberlik içerisinde, dünyadaki adaletsizliklere karşı daha müreffeh bir hayat yaşamalarına katkı sunacak bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Neler yapabiliriz ülkeler olarak, İslam ülkeleri olarak neler yapabiliriz? Sivil insiyatifler olarak neler yapabiliriz? Siyasetçilere neler tavsiye edebiliriz? Bunları konuşacağız. Bugünkü sadece bu konuya ilişkin olarak toplum toplumumuzun duyarlılığını artırmak ve ilgi duyan vatandaşlarımızı davet etmek adına bir çağrıydı. Müslüman devletler arasındaki sorunların giderilmesi, sorunların ortadan kaldırılması ve birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeleri en büyük temennimiz. Çünkü İslam ülkeleri birlik, beraberlik içerisinde olursa en azından kendilerine yönelik tehditlerden kurtulmuş olurlar. Bununla beraber diğer mazlum ülkelerin, zor durumda olan Müslüman olmayan ülkelerin de yaşadığı birtakım sorunlar var. Bunların da ortadan kaldırılmasına yönelik bir çıkış yolu olabilir. Bizi en fazla bu sevindirir. Ortadan adaletsizliklerin kaldırılması ve yaşanabilir bir dünyanın sağlanmasına yönelik atılacak adımlar bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. İlgi duyan fikir adamları, entellektüeller, özellikle üniversite öğrencilerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Haliç Üniversitesi, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Etkinlikler, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Forum 2024: İslam Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri Tartışılacak - Son Dakika

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