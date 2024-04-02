İstanbul\'da eğlence merkezinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Yangında 7'si ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan birçok sanatçının baskı resimleri ve fotoğrafları yer alacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Pınarbaşı'nda yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Deniz Yağan, 5 bin 82 oy alarak başkan seçildi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Yağan, mevcut başkan ve MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu 361 oy farkla geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde gerçekleştirilecek vizyon projeleri için talimatlarını verdiğini belirtti. Büyükkılıç, Kayseri'nin desteğiyle mutlu bir şehir olacaklarını ifade etti.
Giresun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti ve MHP Giresun Milletvekilleri, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Osman Ağa Meydanı'nda başlayıp Giresun Kalesi'nde devam etti.
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinin sonuçlarının Malatya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Akçin, yeni dönemin demokrasiye ve ülkenin geleceğine katkı sağlamasını umut ettiğini belirtti.
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