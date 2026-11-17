İstanbul Havalimanı eylül ayında yolcu sayısında, Sabiha Gökçen Havalimanı ise yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde büyüme oranında Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), eylül ile yılın üçüncü çeyreğini kapsayan döneme ilişkin trafik raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 2,8 artıran İstanbul Havalimanı hizmet verdiği 7,85 milyon yolcuyla Avrupa'nın en işlek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı 7,18 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 6,31 milyon yolcu ile Madrid, 6,22 milyon yolcu ile Paris Charles de Gaulle ve 6,21 milyon yolcu ile Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise "40 milyon üstü yolcu kapasiteli büyük havalimanları" kategorisinde eylülde ağırladığı 4,79 milyon yolcu ve yüzde 8,4 büyüme oranıyla "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu.