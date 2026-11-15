İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo 512 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo 512 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Havalimanı\'nda 13 kilo 512 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda konserve kutularına saklanmış 13 kilo 512 gram esrar bulundu. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, paraları ve telefonlarına el koyma kararı verildi.

İSTANBUL Havalimanı'nda konserve kutuları içerisine gizlenmiş halde toplam 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda Tunus uyruklu Najla Ben Abdallah isimli kadın ve Montassar Mosbehı isimli erkek kişi yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından yapılan incelemede, konserve kutuları içerisine gizlenmiş halde toplam 13 kilo 512 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, üzerlerinde bulunan paralara ve telefonlarına el koyma ve inceleme kararı verilerek, yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo 512 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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