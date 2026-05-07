İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Ele Geçirildi

07.05.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda 19 kilo uyuşturucu bulunan iki Birleşik Krallık vatandaşı gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda valizinde 19 kilo 260 gram ağırlığında uyuşturucu ele geçirilen Birleşik Krallık vatandaşı 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Bangkok'tan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gitmek üzere transit geçiş yapacak Birleşik Krallık vatandaşı Taylor Astle Johnson'u şüpheli olarak değerlendirdi.

Sistem üzerinden yapılan incelemede Johnson'a ait 24 kilogram ağırlığında bir bagaj olduğu, şüphelinin Holly Ann Cooper isimli Birleşik Krallık vatandaşıyla birlikte hareket ettiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağın bulunduğu B5 körüğünde güvenlik önlemleri alarak 2 şüpheliyi durdurdu.

Şüpheliler, pasaport işlemlerinin ardından kabin bagajlarıyla birlikte detaylı arama ve inceleme yapılmak üzere havalimanındaki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrollerde, Cooper'a ait çanta ve valizde suç unsuruna rastlanmazken, Johnson'ın valizinde 17 vakumlu poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil bitki bulundu. Ele geçirilen 19 kilo 260 gram ağırlığındaki maddenin, uyuşturucu test kitinde yapılan analizde esrar olduğu anlaşıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon 334 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:07:08. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.