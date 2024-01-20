İstanbul Havalimanı\'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

MİLYONLARCA öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Öğrenciler ve ailelerin yanı sıra umre ziyaretini gerçekleştirmek üzere kafileler halinde havalimanına gelenler terminaldeki yolcu hareketliliğini iki kat artırdı.

İstanbul Havalimanı'nda günlük yolcu hareketliliği, bugün yarıyıl tatiline çıkanlar ve umre kafileleri nedeniyle iki kat arttı. Terminalde, iç ve dış hat uçuşlarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için yetkililer tarafından gerekli önlemler alındı.

"DEDEMİ VE ANNEANNEMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Karnelerini alarak aileleriyle seyahata çıkan öğrencilerin havalimanında heyecanlı oldukları görüldü. Öğrenciler, iki haftalık tatilin tadını çıkarmak istediklerini ifade ettiler. Annesiyle İzmir'e tatile giden Mustafa Gözüpek, dedesi ve anneannesini çok özlediğini belirterek "Okulum tatil oldu. Karnemde herşey iyi. Çok mutluyum. Şimdi İzmir'de dedem ve anneannem ile birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Onlarla vakit geçireceğim" diye konuştu. İstanbul'da matematik öğretmeni olarak görev yapan Muhammet Özdemir de yarıyıl tatili için memleketi Mardin'e gitmek üzere uçuşunu bekleyenler arasındaydı. Özdemir, "Annemle birlikte İstanbul'da kalıyoruz. Yarıyıl tatiline babamın yanına Mardin'e gidiyoruz. Tatilde öğrenciler hem çalışsın hem de eğlensinler. İlk dönem iyi geçti, ikinci dönem daha sıkı çalışacağız" ifadelerini kuıllandı. Ailesiyle birlikte yarıyıl tatilini Mardin'de geçireceğini aktaran dördüncü sınıf öğrencisi Hevidar Güleç de "Tatilde havuza gireceğim, buradan tüm arkadaşlarıma iyi tatiller demek istiyorum" diye konuştu.