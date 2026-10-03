İstanbul Kartal\'da metruk binanın çatısında çıkan yangın siteye sıçradı, ölü yaralı yok

İstanbul Kartal'da metruk binanın çatısında çıkan yangın siteye sıçradı, ölü yaralı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katı, saat 00.30 sıralarında alevlere teslim oldu; yangın bitişikteki siteye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.
KARTAL'da 3 katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan siteye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler, binanın bitişiğinde bulunan siteye sıçradı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metruk binanın çatı katında başlayan ve bitişikteki siteye sıçrayan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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