İstanbul Kartal'da metruk binanın çatısında çıkan yangın siteye sıçradı, ölü yaralı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Kartal'da metruk binanın çatısında çıkan yangın siteye sıçradı, ölü yaralı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kartal\'da metruk binanın çatısında çıkan yangın siteye sıçradı, ölü yaralı yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katı, saat 00.30 sıralarında alevlere teslim oldu; yangın bitişikteki siteye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.

KARTAL'da 3 katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan siteye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler, binanın bitişiğinde bulunan siteye sıçradı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metruk binanın çatı katında başlayan ve bitişikteki siteye sıçrayan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeİstanbulİtfaiyeGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle ADD üyeliğini de sonlandırdı AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı
00:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
00:18
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 04:37:04. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da metruk binanın çatısında çıkan yangın siteye sıçradı, ölü yaralı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei