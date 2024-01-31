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İstanbul Modern, National Geographic'in En İyileri listesinde

İstanbul Modern, National Geographic\'in En İyileri listesinde

İstanbul Modern, National Geographic'in editörleri tarafından oluşturulan 'Dünyanın En İyileri' listesinde En İyi 20 Kültürel Mekan arasında yer aldı. Yeni müze binası, seyir terası, Fahrelnissa Zeid'in tabloları ve şık restoranıyla övgü toplayan İstanbul Modern, uluslararası platformlarda da dikkat çekmeye devam ediyor.

31.01.2024 14:31
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İstanbul Modern'in yeni binası, National Geographic'in hazırladığı "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

İstanbul Modern'in açıklamasına göre, National Geographic'in editörleri tarafından oluşturulan listede İstanbul Modern, En İyi 20 Kültürel Mekan'dan biri seçildi ve "seyahat etmeye değer" bulundu.

Aralarında Washington'daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler'deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan'daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı'nın da bulunduğu En İyi 20 Kültürel Mekan'dan biri olan İstanbul Modern'in, yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra Fahrelnissa Zeid'in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan övgüyle bahsedildi.

Bina, 13 Ocak'ta da Architectural Digest'in belirlediği "2024'ün Harika Eserleri" listesinde yer almıştı.

Kaynak: AA

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