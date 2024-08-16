İstanbul Pendik'te drift yapan sürücüye yüksek para cezası ve ehliyetine el konuldu

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İstanbul Pendik'te aracıyla drift yapan sürücüye 48 bin 868 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi Çelebi Sokak'ta bir sürücünün aracıyla drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü M.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift", "abartı egzoz", "görüşü engelleyen süs, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 48 bin 868 lira ceza uygulandı.

Ehliyeti 2 ay süreyle geri alınan M.K'nin kullandığı 34 HC 3402 plakalı araç da 2 ay trafikten men edildi.

Sürücü M.K. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.?