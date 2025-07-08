Yaz aylarında tatile çıkamayan İstanbullular, şehre yakın yerlere günübirlik denize giderken, o adreslerden birisi de Şile Plajı oldu. Her yaz mevsiminde hıncahınç dolan Şile Plajı'nda tepki çeken görüntüler kaydedildi.
Plajın birçok noktasının çöplerle dolu olduğu görüldü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, insanların çöplerin yakınında güneşlenmesi dikkat çekti.
Video sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri kayda alan vatandaş, Her yer çöp içinde. Şu rezalete bakar mısınız?" sözleriyle tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor - Son Dakika
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