İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Gazze'ye destek konseri verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Gazze'ye destek konseri verdi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Gazze\'ye destek konseri verdi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı öğrencileri, Gazze'deki zulme karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla konser verdi. Konserde, Türk müziği ezgileriyle Filistin'in sesi olmayı hedefleyen öğrenciler, Gazze ve Filistin'e adanmış özel besteler seslendirdi. Konseri izleyenler arasında ise birçok önemli isim yer aldı.

21.05.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı öğrencileri, Gazze'deki zulme karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasının tarihi Mavi Salonu'nda, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın yönetiminde gerçekleştirilen konser, Türk müziği ezgileriyle Filistin'in sesi olmayı amaçladı.

Konserin sonunda Gazze ve Filistin'e adanmış özel besteler seslendiren öğrenciler, hazırlanan pankartlarla Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşçı, etkinlikle ilgili olarak, "Öğrencilerimiz bir yıl boyunca verdikleri emeğin sonuçlarını ortaya koydu. Bu süreçte ayrıca bir farkındalık oluşturmak istedik. Filistin'de yaşanan büyük zulme dikkat çekmek amacıyla duygularımızı en iyi ifade edebilme aracımız olan müziğimizi kullanarak, oradaki zulme karşı tepkimizi yansıttık." ifaderini kullandı.

Taşçı, iki öğrencinin Filistin'de yaşanan acıyı ve umudu anlatan iki özel eser bestelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsmail Hakkı Ramazanoğlu babasının sözlerinden oluşan bir eser, Murat Süngü ise benim yazdığım sözler üzerine kurulu bir eser ortaya çıkardı. Bu eserleri seslendirirken izleyicilerimizin gözyaşlarına boğulmasına neden olduk. Dileğimiz, bu konserde bizlerden çıkan belki dünya ölçeğinde çok küçük ama insan ölçeğinde çok duygulu sesi, daha fazla kişiye duyurmak ve müziğimiz sayesinde bir farkındalık yaratmak. En kısa zamanda öğrencilerimizle stüdyoya girerek, bu eserleri dijital ortamda ölümsüz hale getireceğiz. Bir gün zulüm bitip, eserlerimizde vurguladığımız gibi zalim çöktüğü zaman çocuklarımız yaşananların kötülüğünü hissederek hayata başka pencerelerden bakabilsin."

Konseri izleyenler arasında Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Valisi'nin eşi Gülden Gül, TBMM önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop, Türk Gençlik Vakfı Başkanı ve Kalem Okulları sahibi Yasemin Sezgin, Prof. Dr. Hasan Taşçı, ses sanatçısı Eda Karaytuğ, İÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Şebnem Ünal, İÜ Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Armağan Coşkun, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil yer aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Filistin, İstanbul, Gazze, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Gazze'ye destek konseri verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Gazze'ye destek konseri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement