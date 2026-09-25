İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün Hayır Çarşısı 3 yılda 25 bin 339 kişiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla hizmete sunduğu "Hayır Çarşısı" aracılığıyla 3 yılda 10 bin 900 hanede 25 bin 339 kişiye ulaşıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2024'te faaliyete geçirilen Hayır Çarşısı'nda, başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin giyim, ayakkabı, okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor.

Bölge Müdürlüğü kayıtlarında bulunan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bireysel başvuruda bulunan vatandaşlar da yapılan sosyal inceleme ve değerlendirmelerin ardından desteklerden yararlanabiliyor.

Çalışmalarda özellikle anne ve/veya babasını kaybetmiş çocuklar ile dar gelirli ailelere öncelik verilirken, eğitim çağındaki çocuklara sağlanan kırtasiye, okul çantası, ayakkabı ve giyim destekleriyle ailelerin eğitim giderlerinin azaltılmasına katkı sağlanıyor.

Hayır Çarşısı aracılığıyla 2024, 2025 ve 2026'da toplam 10 bin 900 haneye ulaşılırken, bu kapsamda 25 bin 339 vatandaşın çeşitli ihtiyaçları karşılandı.

Çarşıdan bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine ayakkabı, terlik, çorap, kırtasiye setleri ve okul çantasının yanı sıra tişört, eşofman, kaban, mont, gömlek, pantolon, pardösü, kadın çantası, kemer, polar, bebek tulumu ve valiz ücretsiz teslim edildi.

Son üç yılda dağıtılan giyim, eğitim ve diğer yardım malzemelerinin toplamı ise 47 bin 790'a ulaştı.