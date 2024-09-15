İstanbul ve Çevresinde Sağanak Uyarısı

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İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın merkez, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri, Kırklareli'nin merkez, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda batı kesimleri ve Anadolu Yakası'nın boğaz çevresinde Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak saat 17.00'ye kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.